21 сентября, 12:00

Под Кировом ликвидировали очаги тления на полигоне ТКО

По результатам лабораторных испытаний превышений нормативов не выявили, задымления ближайших населенных пунктов также не зафиксировали

КИРОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали очаги тления на полигоне твердых коммунальных отходов в Кирово-Чепецком районе. Об этом ТАСС сообщил министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

"Очаги тления ликвидированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее на полигоне ТКО ООО "Новый ЭкоГород" в урочище Шиляевы Кирово-Чепецкого района возникло задымление без открытого возгорания приблизительно на площади 200 кв. м. По информации управления Роспотребнадзора по региону, специалисты ведомства организовали контроль за состоянием атмосферного воздуха. По результатам лабораторных испытаний превышений нормативов не выявили, задымления ближайших населенных пунктов также не зафиксировали, жалоб от населения не поступало. 

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