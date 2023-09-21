21 сентября, 12:02

В Свердловской области обнаружили тела психиатра Макроцкого и его сына

На месте происшествия нашли упаковки от медицинских препаратов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в их собственной квартире в городе Березовском в Свердловской области. Следов применения оружия уголовный розыск не обнаружил, материалы переданы в СК, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Новость о данном ЧП поступила по линии 112 в дежурную часть полиции города Березовский от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия не обнаружили. Зато найдены упаковки от медицинских препаратов. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в Следственный комитет", - сообщил Горелых на запрос об обнаружении тел психиатра Макроцкого и его сына в Березовском.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области добавили, что проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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