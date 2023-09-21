Пострадавшего при обстрелах Максимовки в Белгородской области перевели из реанимации

По словам медиков, его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Мужчину, раненного 20 сентября в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Белгородской области, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко.

"Вчера к нам поступил мирный житель, пострадавший в Шебекинском городском округе. Мужчине 36 лет, у него минно-взрывная травма. Множественные осколочные ранения нижней челюсти, правого предплечья, правой кисти и ранение брюшной стенки. Было проведено необходимое исследование, все осколки извлечены. После оперативного лечения он был госпитализирован в отделение реанимации. Состояние его стабилизировали. Сейчас он переведен в обычную палату, где будет продолжать лечение", - сказал Проценко.

По его словам, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Село Максимовка Шебекинского округа 20 сентября дважды попало под обстрел со стороны ВСУ. В первый раз в результате прямого попадания снаряда в частный дом женщина получила контузию. При повторном обстреле села погиб водитель, проезжавший мимо на легковом автомобиле, другой мужчина, который также двигался по трассе в этот момент, получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован.