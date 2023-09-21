Сооснователя криптобиржи WEX осудили на 3,5 года колонии за растрату средств вкладчиков

Осужденному также придется заплатить штраф на сумму 3,167 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии сооснователя одной из крупнейших бирж криптовалюты WEX Алексея Иванова (до задержания имел фамилию Билюченко) за растрату средств вкладчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Иванова А. С. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что осужденному придется заплатить штраф на сумму 3,1 млрд рублей. Согласно материалам дела, именно такой ущерб причинен вкладчикам биржи.

Сам Иванов признал вину и, чтобы искупить ее, просил отпустить его из-под стражи и отправить добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Гособвинение просило для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима и 1 млн рублей штрафа.

Биржа WEX (ранее называлась ВТС) функционирует с 2011 года. Ее основали россияне Иванов-Билюченко, Дмитрий Васильев и Александр Винник. Последний был в 2016 году. задержан в греческих Салониках, его экстрадиции добивались Россия, Франция и США. В итоге он был передан США, где его обвиняют в отмывании денег.

К концу 2017 года WEX вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира, ее суточный оборот составлял $80 млн.