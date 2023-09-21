В Пензенской области возбудили дело по факту падения легкомоторного самолета

При ЧП погиб 57-летний пилот

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - отмечается в сообщении.

Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" упал в среду у деревни Князь-Умёт Пензенской области, в результате погиб 57-летний пилот. В качестве причин ЧП следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования, а также возможное ухудшение самочувствия пилота.

По предварительным данным, разрешения на полет не выдавалось, на борту отсутствовали необходимые документы, в том числе свидетельство о летной годности судна.