Пожар в недостроенном здании в Новой Москве локализовали на площади 500 кв. м

Пострадавших нет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в недостроенном административном торговом здании на Симферопольском шоссе в Новой Москве локализован на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами пожар локализован в 15:35 на площади 500 кв. м. Пострадавших на пожаре нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре по адресу: Симферопольское шоссе, дом 11, поступила в 11:42. Пожарные, прибыв на место, установили, что загорелись покрышки и картон в недостроенном административном торговом здании. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, пожар происходит в подвальном помещении.