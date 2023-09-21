Обвиняемый в теракте пенсионер из Балашихи получил от заказчика $350

Обвиняемый получил вознаграждение от куратора в криптовалюте через специальное приложение на смартфоне

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пенсионер из Балашихи Александр Честных, который проходит по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Реутов, получил от своих кураторов $350 в криптовалюте через специальное приложение на смартфоне. Об этом сказано в постановлении Басманного суда об аресте обвиняемого, с которым ознакомился ТАСС.

"Дождавшись наступления общественно-опасных последствий в виде пожара, Честных для последующего отчета и получения денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, зафиксировал процесс горения шкафа КТП-28 с помощью видеофиксации на принадлежащий ему сотовый телефон. Убедившись в том, что совместные с неустановленным следствием лицом преступные действия достигли результата, он с места преступления скрылся. После этого 6 сентября около 19 часов за содеянное Честных получил вознаграждение в сумме $350 в виде криптовалюты в приложении", - сказано в документе.

Кураторы обвиняемого связались с ним через Telegram в конце августа и предложили заработок, а когда он согласился, выслали инструкции по поджогу релейного шкафа и рассказали, как изготовить бутылку с горючей смесью.

Поджог релейного шкафа на станции Реутов произошел 6 сентября нынешнего года. Спустя два дня по подозрению в преступлении был задержан 60-летний житель Балашихи Александр Честных. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Суд арестовал его до 9 ноября. Вину он признал, ему грозит до 20 лет лишения свободы.