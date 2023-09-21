Дело бизнесмена из Красноярска о крупной взятке экс-прокурору передали в суд

Размер незаконного вознаграждения составил 500 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело находящегося за границей красноярского бизнесмена Алексея Подсохина, совладельца "Алпи" - одной из крупнейших продовольственных сетей в России в нулевые, передали в суд. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере экс-прокурору Березовского района Красноярского края Бекхану Аслаханову, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной фирмы Красноярска, который передал с помощью посредников взятку в виде денег в размере 500 тыс. рублей экс-прокурору Березовского района Красноярского края", - сообщили в ведомстве, уточнив, что обвиняемым является Подсохин. Обвинительное заключение направили в Советский районный суд Красноярска. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредников, совершенная в крупном размере).

По информации правоохранительных органов, он собирался ежемесячно давать прокурору района такую сумму в качестве платы за общее покровительство его бизнесу. Еще до возбуждения уголовного дела бизнесмен выехал за границу. Позже, как считают в прокуратуре, он вступил в гражданство иностранного государства, желая избежать суда. В ведомстве отметили, что в соответствии с УПК дело может быть рассмотрено и без подсудимого. Сейчас на имущество Подсохина на сумму более чем 57 млн рублей наложен арест.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года Аслаханова осудили на 10,5 года лишения свободы строгого режима за получения взятки в размере 500 тыс. рублей при посредничестве своего брата и представителей компании "Сибирская Венеция", бенефициаром, которой является Подсохин.

Согласно данным системы СПАРК, Подсохин был совладельцем пяти птицефабрик "Сибирская губерния" (находится в стадии банкротства, некогда была лидером по производству индюшатины в СФО), обанкротившегося банка "Канский", торговой сети "Алпи", ныне ликвидированной. Сейчас он бенефициар компании "Сибирская Венеция", которая управляет одноименным загородным коттеджным поселком на территории Березовского района. Согласно данным сервиса "Кинопоиск", Подсохин был генеральным продюсером фильма "Slove. Прямо в сердце" с Алексеем Чадовым в главной роли.