В Белгородской области возбудили дело после поджога дома с женщинами и детьми

В здании находились шесть человек

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после поджога частного дома в Белгородской области, в котором находились женщина с тремя малолетними детьми, а также ее мать и бабушка. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 19 сентября 2023 года мужчина пришел к частному дому, где проживает его супруга с тремя малолетними детьми, своей матерью и бабушкой. На почве конфликта из-за предстоящего развода мужчина облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, зная, что женщины и дети находятся в доме. "С места совершения преступления фигурант скрылся", - отметили в ведомстве.

Женщины с детьми смогли выбраться из дома, соседи помогли ликвидировать возгорание. Фигуранта задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. "В суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.