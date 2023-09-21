Обвиняемому во взяточничестве бывшему вице-губернатору Рязанской области продлили арест

По версии следствия, Игорь Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставки медицинского оборудования

ТАСС, 21 сентября. Советский районный суд Рязани продлил до 22 декабря срок ареста бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, которому вменяют два эпизода получения взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Г. [бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова] продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 22 декабря 2023 г. включительно", - говорится в сообщении.

В июле Грекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, 8 сентября срок ареста продлили. Греков находится в статусе обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему вменяют два эпизода получения должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК России, в 2018-2021 годах. Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области.