Площадь лесных пожаров в Поморье сократилась в 10 раз по сравнению с 2022 годом

В 2023 году в регионе ликвидировали 106 лесных пожаров на общей площади 285 га

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Архангельской области в 2023 году сократилась в 10 раз по сравнению с 2022 годом. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский, во многом это удалось благодаря авиамониторингу.

"Общая площадь лесных пожаров на территории Архангельской области по сравнению с 2022 годом сократилась в 10 раз. 97% возгораний нашим огнеборцам удавалось ликвидировать в первые сутки. Огромную роль в своевременном обнаружении и тушении возгораний сыграл авиамониторинг", - написал губернатор.

Летчики-наблюдатели за сезон провели в небе больше 3 тыс. часов, пролетев в общей сложности порядка 5 тыс. км.

За пожароопасный период 2023 года в Архангельской области ликвидировали 106 лесных пожаров на общей площади 285 га. До 18 сентября 2022 года произошло 179 лесных пожаров на общей площади более 3 тыс. га. Большинство пожаров произошло по вине людей - 58%, по причине гроз - 27%.

Благодаря спокойной обстановке область смогла поддержать в борьбе со стихией другие регионы. 208 специалистов Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) помогали тушить возгорания коллегам еще в семи субъектах России. С их помощью ликвидировали 63 пожара на общей площади 122 тыс. га.

В регионе продолжается обновление парка специализированной техники лесопожарных подразделений и строительство помещений для ее обслуживания. За счет средств областного бюджета в Онежском, Карпогорском и Плесецком подразделениях ЕЛЦ построены ангары для хранения транспорта и спецтехники, поступившей по нацпроекту "Экология". На учебно-тренировочной базе ЕЛЦ под Архангельском началось строительство нового здания учебного центра.