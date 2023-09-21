В Красноярске первоклассник умер от неустановленной инфекции

Прокуратура организовала проверку

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Первоклассник умер в Красноярске после неустановленной инфекции, региональная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура организовала проверку в связи со смертью 8-летнего ребенка в Советском районе Красноярска. Будут установлены причины и условия гибели ребенка, на контроль поставлено проведение доследственной проверки по данным обстоятельствам. <…> Предварительно, причина смерти - неуточненная инфекция", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ребенок учился в первом классе. Предварительно установлено, что 18 сентября дома мальчик пожаловался на боли в животе и рвоту. "На следующий день утром у него поднялась температура, детский педиатр назначила лечение, однако состояние ребенка не улучшилось. Бригада скорой помощи 20 сентября приняла решение о госпитализации мальчика, около 12 часов 45 минут он умер в реанимации", - пояснили в прокуратуре.

Семья ребенка на учетах в органах профилактики не состоит.