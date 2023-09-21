Суд в Москве приговорил главу одного из таможенных управлений к 9,5 года колонии за взятку

Речь идет о Дмитрии Васильеве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 9,5 года колонии главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу, Васильеву назначено наказание в виде 9,5 года с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

В качестве дополнительного наказания Васильев оштрафован на 10 млн рублей.

Согласно приговору, Васильев получил взятку в размере 5 млн рублей.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.