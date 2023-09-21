21 сентября, 14:18,
обновлено 21 сентября, 14:36

В медколледже в Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом

В реанимации находятся пять человек

ТАСС, 21 сентября. Не менее 17 человек, включая 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"21 сентября в 15:50 поступила информация, что в Краснослободском районе в населенном пункте Краснослободск в медицинском колледже произошло отравление неизвестным газом. Пострадали, по предварительным данным, 17 или 18 человек, из них 9 детей. Пятеро находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пострадавших осмотрели медицинские работники. На месте работают сотрудники МЧС и следователи. 

Теги:
РоссияМордовия
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