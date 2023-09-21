В Саратовской области осудили инструктора бассейна, где утонула девочка

Сотрудницу культурно-спортивного центра "Дельфин" приговорили к 1,5 года ограничения свободы

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Суд признал 57-летнюю сотрудницу бассейна виновной по делу о смерти девочки в Балакове Саратовской области и назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, удовлетворены иски о взыскании с ООО КСЦ "Дельфин" по 1 млн рублей в пользу опекуна и родного брата погибшей в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 29 апреля инструктор-методист вышла из помещения с большим бассейном в культурно-спортивном центре "Дельфин". В это время восьмилетняя девочка нырнула под воду и не смогла всплыть на поверхность.

В пресс-службе следственного управления СК России по Саратовской области уточнили, что в итоге женщину, оставившую свое рабочее место, признали виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ранее доклад о ходе проверки представили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.