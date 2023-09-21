21 сентября, 14:41

Суд продлил арест Кагарлицкому по делу об оправдании терроризма

Социолог будет находиться в СИЗО до 24 ноября

СЫКТЫВКАР, 21 сентября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд продлил содержание под стражей социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба суда.

Читайте также
Путин заявил, что никогда не слышал фамилий Кагарлицкого и БерковичЗащита Кагарлицкого обжаловала его арест по делу о призывах к терроризму

"Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Б.Ю. Кагарлицкого, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета) <…>. Срок продлен на два месяца, то есть по 24 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

По версии органов предварительного следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-канала "Рабкор", разместил в открытом доступе видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма. Дело возбуждено и расследуется следственным отделом управления ФСБ России по Республике Коми, поэтому Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар. Следствие сочло, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте Telegram-канала Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иноагентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес социолога и политолога в перечень террористов и экстремистов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация