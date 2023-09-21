Суд арестовал 13 человек, которые залезли на крышу сталинской высотки в Москве

Молодые люди самовольно вскрыли техническое помещение, ведущее на крышу здания, чтобы провести видеосъемку

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал 13 человек, которые залезли на крышу одной из сталинских высоток - жилого дома на Котельнической набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы по делам об административных правонарушениях 13 человек признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство, совершенное группой лиц, неповиновение полицейскому), им всем назначены административные штрафы и административные аресты на сроки от 7 до 15 суток", - сказали в пресс-службе суда.

20 сентября полицейские задержали 16 человек, которые проникли на крышу высотного здания на Котельнической набережной для видеосъемки и оказали сопротивление полицейским. На всех были составлены административные материалы по ст. 20.1 и 19.3 КоАП РФ. Молодые люди самовольно вскрыли техническое помещение, ведущее на крышу здания, чтобы провести видеосъемку. При пресечении противоправных действий злоумышленники попытались воспрепятствовать сотрудникам полиции, блокируя входы в помещение и не реагируя на законные требования стражей порядка, сообщили ранее в столичном главке МВД.