В ЛНР британского экс-сотрудника ОБСЕ заочно приговорили к 19 годам за шпионаж

Подсудимый передавал ВСУ сведения военного характера, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) заочно приговорил к 19 годам лишения свободы за шпионаж британского подданного, в 2021 году работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в Генпрокуратуре, не приводя имени осужденного заочно.

"Суд установил, что в 2021 году в г. Луганске подсудимый, будучи сотрудником специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действуя в интересах представителя иностранной организации и против безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения военного характера. Эти сведения использовались вооруженными силами Украины в целях огневого поражения воинских формирований Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя - прокурора Луганской Народной Республики, заочно назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении. Средства совершения преступления обращены в доход государства, добавили в прокуратуре.

Как сообщали в январе 2023 года в министерстве госбезопасности ЛНР, уголовное дело против британского подданного Дэвида Оррэллса было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Следствие установило, что Оррэллс был руководителем группы технического мониторинга - оператором беспилотников луганской команды мониторинговой миссии ОБСЕ и действовал по заданию спецслужб одной из стран НАТО. Собранные им данные были переданы Киеву, а затем использовались для обстрелов территории ЛНР.