21 сентября, 16:22

Суд не стал арестовывать активы Игоря Коломойского

Бизнесмену предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а еще по трем статьям

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не стал арестовывать активы бизнесмена Игоря Коломойского, которому были предъявлены обвинения по нескольким статьям. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

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"Следственный судья Высшего антикорсуда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] об аресте активов олигарха Игоря Коломойского", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данным центра, у ходатайства были превышены процессуальные сроки, в результате судья "просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов".

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, позднее были предъявлены обвинения еще по трем статьям. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. 8 сентября НАБУ наложило временный арест на активы Коломойского, действовавший 48 часов, и подало в ВАКС ходатайство о постоянном аресте.

Когда Коломойскому предъявили обвинения, его окружение и эксперты связали это с предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в США и его желанием создать видимость борьбы с коррупцией. В частности, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что Зеленскому "надо продемонстрировать президенту США Джо Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата". 

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