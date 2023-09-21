Суд не стал арестовывать активы Игоря Коломойского

Бизнесмену предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а еще по трем статьям

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не стал арестовывать активы бизнесмена Игоря Коломойского, которому были предъявлены обвинения по нескольким статьям. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

"Следственный судья Высшего антикорсуда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] об аресте активов олигарха Игоря Коломойского", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данным центра, у ходатайства были превышены процессуальные сроки, в результате судья "просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов".

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, позднее были предъявлены обвинения еще по трем статьям. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. 8 сентября НАБУ наложило временный арест на активы Коломойского, действовавший 48 часов, и подало в ВАКС ходатайство о постоянном аресте.

Когда Коломойскому предъявили обвинения, его окружение и эксперты связали это с предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в США и его желанием создать видимость борьбы с коррупцией. В частности, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что Зеленскому "надо продемонстрировать президенту США Джо Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата".