Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего у Новороссийска теплохода в 151 млн рублей

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, администрация края до сих пор не предприняла никаких действий для извлечения и безопасной утилизации судна

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС./ Ущерб, нанесенный акватории Черного моря в результате крушения теплохода Roksolana 2, затонувшего в районе порта Новороссийска, оценили в 151 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Наша служба провела обследование в месте затопления. Анализ проб показал, что в процессе разрушения теплохода в воду попадают загрязняющие вещества. Сумма ущерба природе составила более 151 млн рублей", - написала Радионова.

По ее словам, администрация Краснодарского края не предприняла никаких действий для извлечения и безопасной утилизации судна.

"Наше требование о добровольной оплате причиненного природе вреда администрация области оставила без ответа. Добиваемся возмещения через суд. Также будем настаивать на утилизации теплохода. Затонувшим судам не место в прибрежной акватории", - добавила она.

Судно Roksolana 2 построили в 1988 году. Оно затонуло в 2014 году. Его бывшего владельца, компанию Med Global Group Ltd., ликвидировали в январе 2018 года.