21 сентября, 16:47

Площадь пожара в недостроенном здании в Новой Москве увеличилась до 700 кв. м

© МЧС России

По предварительным данным, пожар происходит в подвальном помещении

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара в недостроенном административном торговом здании на Симферопольском шоссе в Новой Москве увеличилась до 700 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Площадь пожара составляет в настоящее время 700 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

Информация о пожаре по адресу: Симферопольское шоссе, дом 11, поступила в 11:42. Пожарные, прибыв на место, установили, что загорелись покрышки и картон в недостроенном административном торговом здании. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, пожар происходит в подвальном помещении. 

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© Информационное агентство ТАСС
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