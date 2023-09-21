Число пострадавших от отравления бытовым газом в Мордовии выросло до 27

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 21 сентября. Число пострадавших из-за отравления бытовым газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии увеличилось до 27, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 22 человека.

"Возросло до 27 [человек]", - сообщили в управлении.

Днем 21 сентября в Краснослободскую районную больницу обратились несколько учащихся медицинского колледжа, в том числе несовершеннолетние, с признаками отравления, предположительно, бытовым газом. Студентов осмотрели, часть из них госпитализировали. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Мордовии организовала проверку по информации о массовом отравлении студентов.