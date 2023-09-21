21 сентября, 17:07

В Самарской области восстановили движение после ДТП с грузовиками

МАЗ с мукой выехал на полосу встречного движения, столкнулся с DAF и задел бензовоз

ТАСС, 21 сентября. Движение восстановили в Волжском районе Самарской области, где столкнулись два грузовика и бензовоз. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Волжском районе на 61-м км автодороги Самара - Большая Черниговка. МАЗ с мукой выехал на полосу встречного движения, столкнулся с DAF в составе полуприцепа и по касательной задел бензовоз. После столкновения загорелась кабина МАЗа, водитель получил травму ноги. Движение было временно ограничено. 

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