21 сентября, 17:00
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

СК допросил более 30 человек после взрыва газа в жилом доме в Балашихе

Также следователи и криминалисты регионального главка СК с участием специалистов приступили к осмотру разрушенных квартир и газового оборудования

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи провели допросы более 30 человек после взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

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"Изучается изъятая техническая документация, проведены допросы более 30 человек, в том числе работников газовой службы и управляющей компании. Назначены судебно-медицинские, взрыво-техническая, взрыво-технологическая, техническая, строительно-технологическая, судебно-технологическая экспертизы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что следователи и криминалисты подмосковного главка СК с участием специалистов приступили к осмотру разрушенных квартир и газового оборудования. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
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