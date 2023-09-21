На оранжевой ветке метро Москвы нет движения между двумя станциями

Ограничения ввели из-за человека на пути

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями "Медведково" и "Бабушкинская" из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов между станциями "Медведково" и "Бабушкинская", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.