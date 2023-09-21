При пожаре в недостроенном здании в Новой Москве произошло обрушение кровли

Огонь распространился на кровлю на общей площади около 200 кв. м

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Обрушение кровли произошло во время пожара в недостроенном административном торговом здании на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь распространился на кровлю на общей площади около 200 кв. м. Всего, по данным МЧС, на месте работают 158 человек и 46 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

Ранее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 700 кв. м.

Информация о пожаре на Симферопольском шоссе поступила в 11:42. Пожарные, прибыв на место, установили, что загорелись покрышки и картон в недостроенном административном торговом здании. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, пожар происходит в подвальном помещении.