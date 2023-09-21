Движение поездов по оранжевой линии московского метро ввели в график после сбоя

Ограничения вводили на северном участке ветки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена введено в график после сбоя, который произошел из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северном участке Калужско-Рижской линии нет движения поездов между станциями "Медведково" и "Бабушкинская" из-за человека на пути. Информации о его состоянии не поступало.