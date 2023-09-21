Мужчина с револьвером устроил дебош в подъезде дома на Урале

Его задержали бойцы СОБР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники СОБР Росгвардии задержали с помощью спецсредств мужчину, который устроил дебош и угрожал предметом, похожим на револьвер, жителям подъезде дома в Каменске-Уральском. Вооруженный конфликт произошел после ссоры дебошира с женой, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, местный житель 1980 года рождения в подъезде дома своей супруги стал вести себя агрессивно.

"Силовики предприняли попытку уговорить гражданина, вооруженного предметом похожим на револьвер, мирно урегулировать конфликтную ситуацию, однако на предложение сотрудников правоохранительных органов ранее судимый за побои и угрозу убийством мужчина отреагировал неадекватно, сообщив, что если они приблизятся, то он причинит себе вред. Сотрудники спецподразделения СОБР Росгвардии, применив спецсредства, задержали дебошира", - рассказал Горелых.

Дебошира доставили в больницу, а предмет, похожий на револьвер, изъяли и направили на экспертизу. Она установит, является ли оружие боевым.

Горелых уточнил, никто из жильцов дома и силовиков в результате происшествия не пострадал, тем не менее из подъезда эвакуировали пять человек. После задержания дебошира жильцы вернулись в свои квартиры.

"Супруги поженились в мае 2023 год, спустя всего несколько месяцев глава семьи стал поднимать руку на жену, в результате чего она написала заявление в территориальное ОВД, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело пот ст. 117 УК РФ - истязание. По результатам сегодняшнего инцидента сотрудниками полиции будет принято законное решение", - добавил глава пресс-службы ведомства.