Пожар в недостроенном здании в Щербинке потушили

Никто не пострадал

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 1 тыс. кв. м полностью ликвидирован в недостроенном здании в Щербинке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Щербинке полностью ликвидирован на общей площади 1 тыс. кв. м. Горело подвальное помещение и кровля недостроенного торгового здания. Двумя вертолетами Ка-32 МАЦ (Московского авиационного центра) сброшено 45 тыс. л воды. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сейчас идет проливка и разборка конструкций.

Информация о пожаре на Симферопольском шоссе поступила в 11:42. Пожарные, прибыв на место, установили, что загорелись покрышки и картон в недостроенном административном торговом здании. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, пожар происходит в подвале.