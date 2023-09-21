В правительстве Тульской области прокомментировали громкие звуки над городом

Как предполагают там, они могли быть следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость

ТАСС, 21 сентября. Самолет, преодолевший звуковой барьер, мог стать причиной громкого хлопка, раздавшегося вечером в четверг в небе над Тулой, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Туле раздались громкие хлопки и на нескольких улицах пропал свет. "Работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы будут завершены в ближайшее время. Причина нарушения - техническая неисправность", - пояснили в пресс-службе.

Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа Тулы завершены. "В случае необходимости будет проведена адресная работа с абонентами", - добавили в пресс-службе.