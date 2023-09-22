В Мордовии после отравления газом в колледже госпитализировали 37 человек

Как сообщил глава республики Артем Здунов, двоих пострадавших в состоянии средней тяжести перевезли в детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске

ТАСС, 22 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в связи с отравлением газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии увеличилось с 35 до 37. Все пациенты госпитализированы, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"За медицинской помощью обратились 37 человек, все с симптомами отравления. В основном это студенты Краснослободского медколледжа, от 16 до 20 лет. <…> Все пациенты госпитализированы, 34 человека - в Краснослободскую больницу, 1 - в Ковылкинскую, состояние удовлетворительное. Двое - в состоянии средней тяжести - перевезены в ДРКБ (детская республиканская клиническая больница) в Саранске", - написал Здунов.

По его словам, сейчас в Краснослободской больнице работают специалисты из Саранска, в том числе главный токсиколог республики Кирилл Левкин. В Краснослободском медколледже оперативные службы и сотрудники Роспотребнадзора провели необходимые экспертизы. По итогам будет вынесено заключение о произошедшем.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин провел осмотр пострадавших в Краснослободской больнице. "Осмотрев всех в Краснослободске совместно со специалистами, убедился, что угрозы для их жизни нет. Состояние ребят здесь удовлетворительное. Показатели всех анализов в пределах нормы. Утром они будут осмотрены повторно", - приводятся слова министра в телеграм-канале правительства республики.

Как сообщалось ранее, обращения от учащихся медицинского колледжа, в том числе несовершеннолетних, стали поступать днем 21 сентября. У них выявили признаки отравления, предположительно, бытовым газом. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).