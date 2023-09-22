В Московском районе Петербурга загорелся мусор

Как сообщили в МЧС по городу, площадь возгорания составила 600 кв.м

ТАСС, 22 сентября. Картон горит в пункте утилизации мусора на открытой территории на площади 600 кв. м в Московском районе Санкт-Петербурга. Пожар локализован, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по городу.

"22 сентября в 02:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, 4-й Предпортовый проезд, д. 3. В пункте утилизации мусора на открытой территории происходило горение бумаги (картона) на площади 600 кв. м. В 02:58 пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. В 03:28 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 10 единиц техники и 41 человек личного состава.