22 сентября, 03:13,
обновлено 22 сентября, 03:18
Военная операция на Украине

На подлете к Туапсе сбили беспилотник

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Как сообщили в администрации района, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет

ТАСС, 22 сентября. Беспилотный летательный аппарат сбит при подлете к Туапсе в Краснодарском крае, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

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"22 сентября в 04:30 и в 04:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат - он уничтожен. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации района сообщали, что движение судов в акватории порта Туапсе будет закрыто 22 сентября с 11:00 до 15:00 из-за тренировочных стрельб Новороссийской военно-морской базы.

Предыдущая атака беспилотниками в Краснодарском крае произошла 4 августа, тогда были сбиты два надводных беспилотника в акватории Новороссийска. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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