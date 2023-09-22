В Углегорске на Сахалине потушили пожар в котельной

Как сообщили в региональном МЧС, по предварительным данным, жертв нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные в пятницу ликвидировали возгорание на крыше котельной №1 в Углегорске (административный центр Углегорского района на западном побережье Сахалина). Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пожар начался в 05:24 (четверг, 21:24 мск), горела крыша котельной на площади 500-600 кв. м. По предварительным данным, жертв нет, оборудование не пострадало. Ситуация находится на контроле правительства области. По поручению губернатора региона Валерия Лимаренко организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для оперативного восстановления объекта.

"Возгорание ликвидировано", - рассказал собеседник агентства.

По информации мэра муниципалитета Федора Филина, котельная будет восстановлена в кратчайшие сроки, отопительный сезон в Углегорске запустят без задержек. Все необходимые материалы для ремонта имеются. Также он рассказал, что в момент возгорания котельная была обесточена. На объекте находился один охранник, он не пострадал.

В прокуратуре региона журналистам добавили, что по факту возгорания началась проверка. Будет дана оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности эксплуатирующей организацией. "Работа экстренных служб и органов местного самоуправления скоординирована. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.