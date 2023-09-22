МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Черным морем у Крыма и в Туапсинском районе Кубани

В ведомстве уточнили, что беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Черным морем у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказали в ведомстве. Два украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря рядом с юго-восточным побережьем Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.