Сотрудники МЧС РФ с начала работ в Ливии подняли более 110 тел погибших после наводнения

В пресс-службе ведомства сообщили, что за сутки специалисты подняли и эвакуировали около 80 тел погибших

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские спасатели с начала работ в Ливии подняли более 110 тел погибших после наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Только за сутки специалистами поднято и эвакуировано порядка 80 тел погибших. Всего с начала работ извлечено более 110 [тел]. Спасатели МЧС России с турецкими коллегами провели сложную операцию по эвакуации тел погибших", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на месте работали несколько групп специалистов. Первая осматривала центр города Дерна, вторая проводила работы в прибрежной зоне и на акватории. Еще две группы были задействованы в 25 км от города. В этой местности специалисты МЧС России нашли участок с большим количеством тел погибших.

"Спасатели работали как с берега при помощи альпинистского снаряжения, так и на воде. Препятствовало боковое течение и ветер. В том числе мусор и обломки. До берега спасатели добирались сначала на больших плавсредствах, после пересаживались в маленькие лодки", - сказали в МЧС.