Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолет может продолжить полеты

Как сообщили в "Уральских авиалиниях", по предварительной оценке специалистов, он не имеет серьезных повреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", аварийно севший в поле Новосибирской области, по предварительной оценке специалистов, не имеет серьезных повреждений и в будущем сможет выполнять полеты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

"По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что самолет до момента транспортировки может остаться на месте экстренной посадки на несколько месяцев. Он будет законсервирован.

"Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению. Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек. На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании, они прибыли незамедлительно и пробудут до окончания работ и консервации самолета", - сообщили в "Уральских авиалиниях".

В пресс-службе уточнили, что для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолет. Ранее гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов говорил о том, что эвакуация Airbus A320 займет от месяца.