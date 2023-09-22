В Иркутске задержали осужденного, сбежавшего накануне своего освобождения

Как сообщили в ГУ ФСИН по региону, осужденный отбыл почти 20 лет наказания за убийство и должен был освободиться 18 сентября 2023 года

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ ФСИН и ГУ МВД России по Иркутской области задержали осужденного, который самовольно ушел из колонии-поселения накануне своего освобождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН.

"В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий <…> 22 сентября 2023 года в Ленинском районе города Иркутска был задержан [осужденный], который 18 сентября 2023 года покинул территорию участка колонии-поселения при ИК-19", - говорится в сообщении.

Сбежавшего иностранца передадут сотрудникам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области для депортации в Таджикистан.

Как сообщал ТАСС, осужденный отбыл почти 20 лет наказания за убийство. 18 сентября 2023 года должен был освободиться, но накануне покинул колонию-поселение и не вернулся в течение 24 часов.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах пенитенциарного учреждения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора и вне его, но в пределах муниципального образования.