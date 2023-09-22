Суд арестовал экс-начальника ОЭБиПК по Новосибирску и действующего замначальника

Их подозревают в получении взятки

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 20 ноября бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД по Новосибирску Андрея Хомина, а также замначальника отдела Сергея Шило и одного из сотрудников. Их подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента в Новосибирской области.

"Суд избрал меру пресечения бывшему начальнику ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Андрею Хомину. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября", - говорится в сообщении.

Хомину вменяют статью о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). До 20 ноября по коррупционной статье (с. 3 ст. 290 УК РФ) арестованы также замначальника ОЭБиПК Новосибирска Сергей Шило и сотрудник отдела Заельцовского района Максим Абрамов, который ранее был главой отдела в Железнодорожном районе.

По данным местных СМИ, силовиков подозревают в покровительстве нелегальным казино в Новосибирске. Днем ранее они были задержаны.