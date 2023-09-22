22 сентября, 05:28

В ХМАО водитель сбил двух мужчин на пешеходном переходе

Пострадавших доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Водитель иномарки в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа сбил двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В Сургуте водитель Kia сбил двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

Мужчины переходили дорогу на одной из оживленных дорог города - у бывшего кинотеатра "Аврора". По предварительным данным, водитель спешил отвезти ребенка в больницу и решил проехать на запрещающий сигнал светофора. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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