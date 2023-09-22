В Находке 14 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения оставила без света 14 тыс. жителей Находки в Приморском крае, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Около 11:30 (04:30 мск) 22 сентября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Гагарина, Лермонтова, Гончарова, Находкинский пр-т, Сенявина, 25 лет Октября, Добролюбова, Северная, Парковая в городе Находке. Коммунальная услуга не предоставляется более 14 тыс. жителей 96 многоквартирных домов и 60 частных домовладений", - говорится в сообщении.

Сетевая организация уже приступила к аварийно-восстановительным работам. Прокуратура Находки организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.