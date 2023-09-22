22 сентября, 05:31

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Ижевска на заключение под стражу

Олега Бекмеметьева обвиняют в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 22 сентября. Индустриальный районный суд Ижевска изменил меру пресечения экс-мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

"С учетом позиции прокуратуры Индустриального района Ижевска суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на 2 месяца в отношении Бекмеметьева Олега Николаевича. Как следует из представленных материалов, обвиняемый нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. 

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