В Омской области четырех полицейских подозревают в обороте незаконной табачной продукции

Возбуждено уголовное дело

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили в отношении четырех полицейских уголовные дела по факту превышения должностных полномочий и оборота немаркированных товаров, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Они подозреваются в сбыте незаконной табачной продукции, в том числе хранящейся в качестве вещественных доказательств.

"СУ СК России по Омской области по материалам, предоставленным совместно региональными УФСБ России и УМВД России, возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников полиции, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, организованная группировка из шести человек, в которую входили четверо полицейских, в период с 2018 по 2023 год приобретали, хранили и продавали немаркированную табачную продукцию. Часть продаваемого товара была ранее изъята из незаконного оборота и хранилась в качестве вещественных доказательств. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что сотрудник одного из районных отделов полиции знал о совершаемых преступлениях, но не предпринял должных мер по их пресечению. Следствие обратилось в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения.