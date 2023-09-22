22 сентября, 06:08,
обновлено 22 сентября, 06:49

В Щелкове загорелось офисное здание

© МЧС России

Погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар начался в двухэтажном офисном здании в Щелкове, в настоящее время его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара в подмосковном Щелкове увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Огнеборцы МЧС России продолжают тушение", - сказали в пресс-службе.

В тушении возгорания задействованы 75 человек и 26 единиц техники. Согласно данным из открытых источников, в горящем здании находятся магазины и офисы.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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