В Чувашии в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

ЧЕБОКСАРЫ, 22 сентября. /ТАСС/. Автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся на трассе в Чувашии, погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении МВД по республике.

"Около 06:00 мск 22 сентября на автодороге А-151 Калиновка - Медикасы Цивильского округа водитель автомашины Kia Rio не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения. Автомашина несколько раз перевернулась, на месте происшествия от полученных травм погибли два человека, третий умер по дороге в больницу", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, еще двое мужчин госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.