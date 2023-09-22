В Новосибирской области выявили рост числа ДТП с участием детей на 22% с начала 2023 года

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Александр Бабенков сообщил, что наибольшему риску подвержены дети от 7 до 11 лет

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Число ДТП с участием детей с начала 2023 года в Новосибирской области увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Александр Бабенков.

"Ситуация <…> на территории области очень печальная, связанная с детским дорожно-транспортным травматизмом. На территории области зарегистрировано 269 ДТП, в которых 289 детей получили ранения и, к сожалению, 9 детей получили смертельные травмы. <…> Рост ДТП составил 22% [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года]. В прошлом году было таких происшествий 220. При этом погибло детей на дорогах всего три", - сказал Бабенков.

Он отметил, что из девяти погибших детей, семеро были пассажирами автомобилей, в большинстве случаев родители были виновниками аварии. Всплеск ДТП в регионе пришелся на летние месяцы. По словам Бабенкова, наибольшему риску подвержены дети от 7 до 11 лет, которые уже передвигаются самостоятельно, но не уделяют должного внимания безопасности в силу возраста.

Заместитель министра образования региона Светлана Королькова в свою очередь добавила, что мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах - это системная планомерная работа, которая строится на взаимодействии между Министерством образования и Госавтоинспекцией региона. В Новосибирской области существует календарь единых образовательных мероприятий, которые проводятся для детей всех возрастов и родителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что до конца года в регионе появится регламентирующий документ, который объединит все мероприятия, направленные на детскую безопасность с указанием ответственных ведомств.