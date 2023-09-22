22 сентября, 07:07

Вертолет ВВС Тайваня эвакуировал раненого российского матроса с газового танкера

Он получил проникающее ранение лица, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Российский моряк получил ранение на перевозящем газ грузовом корабле возле восточного побережья Тайваня. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, он был эвакуирован с корабля вертолетом тайваньских ВВС и госпитализирован.

По его данным, матрос получил проникающее ранение лица - травма была нанесена отверткой. Для его эвакуации был задействован вертолет Black Hawk 3-ей эскадрильи армейской авиации Тайваня, базирующийся возле города Тайдун. В момент операции корабль находился в 38 морских милях (около 70 км) к юго-востоку от города Тайдун, возле острова Люйдао.

Моряк был госпитализирован в одно из медучреждений Тайдуна. Как отметили врачи, его жизни ничего не угрожает. 

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© Информационное агентство ТАСС
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