Вертолет ВВС Тайваня эвакуировал раненого российского матроса с газового танкера

Он получил проникающее ранение лица, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Российский моряк получил ранение на перевозящем газ грузовом корабле возле восточного побережья Тайваня. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, он был эвакуирован с корабля вертолетом тайваньских ВВС и госпитализирован.

По его данным, матрос получил проникающее ранение лица - травма была нанесена отверткой. Для его эвакуации был задействован вертолет Black Hawk 3-ей эскадрильи армейской авиации Тайваня, базирующийся возле города Тайдун. В момент операции корабль находился в 38 морских милях (около 70 км) к юго-востоку от города Тайдун, возле острова Люйдао.

Моряк был госпитализирован в одно из медучреждений Тайдуна. Как отметили врачи, его жизни ничего не угрожает.