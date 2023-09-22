Суд приговорил бывшего замглавы Белгородской области к девяти годам колонии за взятку

Евгению Глаголеву также назначили штраф в размере 20 562 088 рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева к девяти годам колонии за взятку и превышение полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Таганского суда Глаголев Евгений Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность в РФ), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Глаголеву Евгению Сергеевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 20 млн 562 тыс. 88 рублей", - сказали в суде.

Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на семь лет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 июня 2021 года отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора, начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева из-за претензий к качеству ремонта и строительства соцобъектов. В отношении Глаголева было назначено служебное расследование.

Глаголев курировал вопросы строительства и транспорта в Белгородской области. Как установлено судом, он незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организации отремонтировать белгородскую гимназию, в которой когда-то сам учился, за счет подрядчика. Организация понесла от этих действий материальный ущерб. После этого Глаголев потребовал от руководителя этой структуры 10 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство.