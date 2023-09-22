В Ростове-на-Дону находящийся в розыске избил обнаружившего его полицейского

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело на ранее судимого, находящегося в розыске ростовчанина, которого подозревают в нападении на полицейского в Ростове-на-Дону с аэрозольным пистолетом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полицейский заметил находящегося в розыске мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и попросил его пройти в отдел полиции, на что подозреваемый избил сотрудника руками и ногами, а также попытался применить аэрозольный пистолет.

В настоящее время злоумышленник задержан. "Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, незаконный оборот наркотических средств и угрозу убийством", - добавили в СК.