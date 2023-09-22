Неизвестные облили краской ворота посольства России в Ереване

Действиям вандалов помешал сотрудник правоохранительных органов

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Двое неизвестных в пятницу бросили пакеты с красной краской в ворота посольства России в Ереване. Соответствующее видео распространяется на страницах в социальных сетях жителей республики.

На записи видно, что двое мужчин подходят к диппредставительству, держа за спиной небольшие пакеты с красной краской. Когда до ворот учреждения остается несколько шагов, они бросают их в сторону ограждения. В действия вандалов практически сразу вмешался сотрудник правоохранительных органов, после чего они начали отходить от посольства.

ТАСС пока не располагает комментарием дипломатического представительства об этом инциденте.